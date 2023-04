Granollers tornarà a tenir Via Crucis Divendres Sant pels carrers del centre

Granollers tornarà a tenirper. Després de molts anys, i a iniciativa de la, aquest any es tornarà a fer la desfilada pels carrers del centre de la ciutat.L'acte començarà a lesi partirà de la parròquia dels frares, al carrer Joan Prim 183, on es desenvoluparan els estacions de la I a la VII. A les 11.30 està previst que passin per la Capella dels Sants Metges, amb l'estació VIII. El recorregut seguirà pel carrer de Corró, amb l'estació XI a la Sala Tarafa, i a la Sala Sant Francesc la XII), el carrer Santa Elisabet i la Plaça de l'Oli. Finalment, a les 12 hi haurà la darrera estació a la Plaça de La Porxada.De la Porxada es caminarà en silenci cap a la Plaça de l'Església. Cap a un quart d'una, i fins les 13.00, en aquest punt s'interpretaran peces pròpies d'aquest dia a càrrec de la Banda de la ciudad de Teruel.