La Policia Nacional ha detingutal Vallès Oriental per. Sobretot cocaïna, però durant els registres també es van localitzar haixix i marihuana. Tres dels detinguts han ingressat a presó.La policia ha precisat que el grup venia al detall a Granollers, la Roca del Vallès, Canovelles i les Franqueses. Els membres estaven ben organitzats i tenies les tasques perfectament definides: hi haviai, tot seguit, es trobaven els, que barrejaven i empaquetaven la cocaïna en dosis personals de mig o un gram. Per sota hi havia elsPel que fa al procés de venda, la policia especifica que no hi havia un punt fixe. Els consumidors contactaven amb un parell de telèfons i quedaven eni sempre diferents, on es feia la transacció.Els cuiners entregaven la droga als venedors als serveis de dos establiments d’hosteleria de Granollers "sense que hi hagués cap contacte físic o conversa". Un cop tenien la droga, els venedors anaven al lloc on havien quedat amb el client.Un exemple més de la distribució de tasques del grup era que només els cuiners tenien contacte permanent amb la droga. De fet, l’organització tenia dos immobles on s’hi estaven amb les substàncies, i les seves ubicacions no les coneixia cap membre del grup, ni els mateixos líders.També destaca el fet que si els líders se n’adonaven que alguns dels clients habituals portaven temps sense consumir, els hi facilitavenper tornar-los a enganxar i no perdre negoci.Finalment, la matinada del 9 de març,van fer vuit entrades i registres en sis immobles de Granollers, un de la Roca i un de Lliçà de Vall. Hi va haver disset detinguts, tres dels quals ja han ingressat a presó.