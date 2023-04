Junts per Granollers presenta els primers deu noms de la llista electoral

Junts per Granollers ha donat a conèixer aquest dissabteque hi haurà a la llista de les eleccions del pròxim 28 de maig. Ho han fet en un acte a la Plaça de la Caserna. Una presentació en què la formació ha insistit amb la idea que estan preparats per governar en una època en què creuen que s’acaben els majories absolutes i, per tant, caldrà pactar.El cap de la candidatura,, creu que la llista és, amb diverses edats, formacions i procedències: "Representa la pluralitat de la ciutat. Hi ha home i dones de diferents edats, formació i procedència. Il·lustren la transversalitat que té Junts", ha afirmat.De la llista, es mantenenen el número 2 icom a 3. Els següents són Oriol Vila . Precisament, Sastre ha celebrat la dificultat que, segons diu, ha tingut per confeccionar-la: "Hi havia moltes persones amb voluntat de ser-hi", ha explicat.El cap de llista ha destacat la importància de la cita del 28 de maig i ha avisat que, el 2019, 3.800 vots es van quedar sense representació. En aquest sentit, ha defensat que Junts representa "el vot útil".