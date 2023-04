​La Policia Municipal de Mollet posa en marxa una unitat de drons

La Policia Municipal de Mollet del Vallès ja compta amb unaformada per dues aeronaus iformats com a pilots per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (EASA). Aquesta nova unitat permetrà que els agents puguin intervenir en tot un seguit d'actuacions operatives que, segons el consistori, "racionalitzen i augmenten l'eficàcia dels recursos policials i tècnics, minimitzant els riscos personals".La unitat està dotada amb dues aeronaus d'última generació, les quals disposen de gps, càmeres per fer vídeos i fotografies amb zoom, càmera tèrmica que pot donar informació de la temperatura de persones i objectes, altaveu per fer arribar indicacions a la ciutadania, sensors òptics i d'infrarojos per evitar col·lidir amb obstacles, sistema d'aterratge d'emergència i paracaigudes per evitar danys i treballar amb la màxima seguretat.Els agents que formen part de la unitat s'han format al llarg de l'any per poder operar i intervenir en vols planificats, preventius i d'emergències, sota escenaris de diferents riscos i sobrevolant en zones urbanes i sobre persones. Els drons poden operar, enviant en viu les imatges enregistrades a qualsevol centre de control de l'emergència que s'estigui treballant.Segons explica el consistori, algunes de les funcions d'aquesta nova unitat seran prevenció i vigilància en actes públics, culturals, i esportius multitudinaris, prevenció d'incendis forestals, incendis a domicilis o empreses, inspecció i valoració de qualsevol emergència o suport i col·laboració amb altres cossos policials i d'emergències, entre d'altres.El primer tinent d'alcaldia,, ha explicat que "es tracta dea la Policia Municipal perquè puguin fer millor la seva feina i aquesta nova unitat de drons és una eina que augmentarà l'eficàcia dels recursos policials"Pel cap de la Policia Municipal de Mollet, l'inspector"aquesta unitat de drons és molt important perquè ens permet tenir una perspectiva diferent que no teníem i ens permet arribar a llocs on fins ara no podíem arribar. Muñoz ha afegit que "amb aquests drons la Policia Municipal de Mollet inverteix en innovació i tecnologia"