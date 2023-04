La flama dels Jocs Special Olympics s'apaga a Granollers

Multitudinària caminada inclusiva amb tota la família dels Jocs Special Olympics.

Moltes felicitats als més de 1.500 esportistes!

Gràcies als 600 voluntaris!

Dies de moltes emocions, esports, companyerisme, amistat i alegria!



Gràcies Granollers per fer-ho possible!!! pic.twitter.com/4Dvv3IQcfG — granollers (@granollers) April 2, 2023

Aquest diumenge ha tingut lloc l'acte de cloenda de la dotzena edició delsal Palau d'Esports de Granollers. Una edició, que ha acollit més deamb discapacitat intel·lectual d'arreu del món, en la que han competit en 14 disciplines.L'acte de cloenda s'ha dut a terme després de la Caminada Inclusiva, que ha iniciat el seu recorregut una hora abans a la Plaça de la Porxada. Hi han particicipat més de 2.500 persones, entre atletes, familiars, amics i ciutadans.Tots els participants han rebut una medalla honorífica i han pogut gaudir de l'espectacle en què s'ha apagat la flama dels Jocs.L'acte ha comptat amb els parlaments del president de la Generalitat,, i de l'alcaldessa de Granollers,. També han assistit la consellera de la Presidència,; el president d'Special Olympics Catalunya,; i la presidenta de la Federació Acell,Els Jocs s'han acomiadat amb l'himne d'aquesta edició Només s'ha de viure interpretat perElshan estat organitzats per la Federació Catalana d'Esports per Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), Special Olympics Catalunya i l'Ajuntament de Granollers, i volien fer una aposta per la