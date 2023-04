Acaba el procés de construcció d'habitatge jove en contenidors marítims a Caldes

Aquest dissabte s'ha fet la presentació de l'edifici d'de Caldes de Montbui. La fi de les obres a l'avinguda Josep Fontcubertai obre el procés deL'edifici, amb, inclosos en el règim d'Habitatge de Protecció Oficial, està basat en la reutilització de contenidors marítims. Al llarg de tot el matí, calderins i calderines han recorregut els nous espais.A més de les portes obertes, l'Oficina d'Habitatge de Caldes de Montbui s'ha traslladat a l'edifici per atendre les peticions d'informació de la ciutadania, atès que la fi de les obres ha donat el tret de sortida a la recepció de sol·licituds de la població jove calderina.En paral·lel a l'obertura de portes al punt d'informació, l'espai ha acollit un taller de construcció adreçat a joves a través del qual s'ha aixecat la pèrgola que des d'avui llueix a l'espai exterior comunitari.Les persones interessades poden consultar la informació sobre la tramitació en aquest enllaç . Segons ha destacat l'Ajuntament, cal tenir present que "es garanteix la inclusió en el primer sorteig d'assignació d'habitatges a les persones que compleixin els requisits que hagin formalitzat la sol·licitud fins el 30 d'abril".D'aquesta manera, es completa un projecte constructiu que es va iniciar l'any 2020, durant el mesos de confinament, i a través d'un procés participatiu fet a través de plataformes telemàtiques, atesa la impossibilitat de fer trobades presencials.La participació dels i les joves va suposar la incorporació d'elements que avui són essencials en la definició del projecte, com ara la inclusió de balcons o la creació d'un espai comunitari a la planta baixa amb usos polivalents (jardí, espai per a la bugada, lloc de reunions i socialització, etc.)Tot plegat forma part d'un edifici que compleix estàndards màxims d'eficiència energètica i que suma vuit habitatges públics a Caldes de Montbui que podran habitar joves de 18 a 30 anys durant màxim set anys.