​Canovelles instal·larà una càmeres de videovigilància als accessos al municipi

El ple de l’Ajuntament de Canovelles ha aprovat, en la sessió d’aquest dijous, el projecte per implementar un sistema de videovigilància i control d’accessos al terme municipal. El punt ha estat aprovat per unanimitat.El projecte, que segons l'Ajuntament "té per objectiu prevenir incidents i reforçar la seguretat al municipi", preveu instal·larde videovigilància als diferents punts d’entrada o sortida del municipi. La gran majoria de les càmeres incorporaran un sistema dei es complementaran amb càmeres d’entorn ubicades a altres. Totes elles estaran connectades a les dependències municipals de la Policia de Canovelles, on es farà seguiment i s’enregistraran les imatges obtingudes."Es tracta d’un sistema que es considera útil com a element dissuasiu, d’alerta i també com a prova en cas que es produeixi qualsevol incident. A més, permet una millor comunicació i coordinació amb el cos de Mossos d’Esquadra i amb altres policies locals de municipis que també disposen de càmeres de videovigilància", precisa el consistori.Pel que fa al calendari previst i un cop aprovat el projecte, que ascendeix a prop de, el consistori preveu dur a terme la licitació del projecte durant la tardor d’aquest 2023 i poder realitzar la instal·lació del sistema de videovigilància a inici de l’any vinent.Finalment, i abans de posar-les en funcionament, caldrà que l’Ajuntament de Canovelles rebi l’aprovació per part de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC), l'òrgan consultiu i de control de la instal·lació i ús de càmeres de videovigilància que vetlla perquè es garanteixi el dret a la privacitat, intimitat i a la pròpia imatge dels ciutadans que poden resultar afectats per aquests dispositius de control.