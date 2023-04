El BM Granollers vol fer història i establir un nou rècord d'assistència en un partit d'handbol femení

L'equip, en bona dinàmica

El BM Granollers vol fer: establir un nou. La cita és aquest dissabte, en el partit que el KH-7 BM Granollers disputarà a les 19.00 h contra el Gurpea Beti-Onak Azparren Gestión. La xifra:assistents.El club ha agraït la implicació i el suport de l'Ajuntament de Granollers, les entitats esportives de la ciutat, la Federació Catalana d'Handbol, la Real Federación Española de Balonmano, amb les quals s'han realitzat diverses accions de promoció "per assolir una jornada històrica per a l'handbol i l'esport femení". A més, les entrades pel partit, que també inclou el partit del Fraikin BM Granollers que es disputarà a les 16.00 h, estan a la venda de forma anticipada des del passat 15 de març en aquest enllaç a un preu de 5 euros i també es podran adquirir a taquilla avui mateix. Els socis i sòcies podran accedir de manera gratuïta amb el carnet.Pel que fa a la situació esportiva, el KH-7 és novè a la classificació amb 17 punts, a un del vuitè classificat, el Motive.Co Gijón. A falta de dos partits per tancar la classificació de la Liga Guerreras Iberdrola, l'equip blanc-i-blau encara dues "finals" per optar jugar els play-offs, tot i que ara depèn dels resultats dels rivals, ja que ara mateix amb els resultats opta a jugar el play-down.L'entrenador de les granollerines,, ha valorat de jornada clau per determinar què jugarà el seu equip: "Necessitem tot el suport de la gent que ens segueix des de casa. Que dissabte facin l'esforç de vindre al Palau i veure a les jugadores. Necessitem aquest suport en directe".Per altra banda, la capitana,, ha catalogat que serà un dia especial, que s'estan donant tots els factors perquè es produeixi aquest dia únic i que "serà una festa no només per l'handbol sinó per la ciutat".