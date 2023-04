Recepta | ​Marmitako de tonyina

200 grams de llom de tonyina1 ceba2 pebrots verd italians3 dents d’all3 patates mitjanes2 pebrots de romesco1 bitxo1 copa de vi blanc150 grams de salsa de tomàquet500 ml de fumet de peixPebre vermell de la verajulivert picat1 raig d’oli d’oliva verge extraSalPebre negrePoseu en una cassola oli calent, l’all, la ceba i els pebrots picats, deixant-ho coure durant uns 8-10 minuts.Afegiu-hi les patates pelades i trencades “escantonades”, doneu-hi unes voltes i ajunteu-hi el pebre vermell, la polpa del romesco, el bitxo, la salsa de tomàquet i deixeu-ho coure una mica tot remenant. Afegiu-hi també el vi blanc per tal que el pebre vermell de la vera no es cremi i deixi amargor al plat.Passats uns cinc minuts, afegiu-hi el fumet de peix i deixeu-ho coure durant uns 20 minuts fins que les patates estiguin cuites. Incorporeu llavors la tonyina tallada en daus grans salpebrats, retireu del foc i deixeu reposar uns 5 minuts mentre la tonyina agafa el punt just de cocció, decoreu amb julivert picat i ja podeu servir.