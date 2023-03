El PSC amenaça de trencar el govern a les Franqueses després de la retirada d'atribucions de l'alcalde

Nova tempesta política a les Franqueses. La retirada de la regidoria de Feminisme i Igualtat de, del PSC, per part de l'alcalde, de Junts, ha fet que els socialistes fessin públic un dur comunicat, aquest divendres a la nit."Ens prenem molt seriosament qualsevol acusació o insinuació que pugui posar en dubte ladels nostres regidors, qualsevol acusació ha de ser contrastada i verificada", comencen. Es refereixen al comunicat en què es deia que "es tracta d’una mesura cautelar a l’espera de la resolució d’una investigació que s’inicia en aquests moments mitjançant un expedient d’informació reservada".En aquest sentit, els socialistes insisteixen en què "sempre s’ha de preservar la presumpció d’innocència". Per aquest motiu, avencen,"contra les persones que atemptin contra la honradesa i honestedat dels nostres regidors".A més, també estudien: "Estem patint una persecució política", denuncien. "I això es produeix després que la portaveu adjunta expliqués que no estaven d’acord amb la publicació que va fer l’alcalde Francesc Colomé de l’obra de govern amb diners públics", diuen. "Lai lasón valors fonamentals en el nostre partit. No tolerarem cap comportament inapropiat que pugui afectar a la reputació dels nostres regidors", insisteixen.Per últim, recorden unes acusacions que es van fer contra una regidora de Junts i com va actuar l'alcalde: "En plena pandèmia la regidorasuposadament va dir a la policia que no patrullés per on hi havia una festa fora d’hores perquè hi participava l’alcalde Francesc Colomé. En aquell moment, se li va obrir un expedient reservat i l’alcalde no va treure les atribucions a la regidora, sent un. Les Franqueses necessiten un Govern transparent i just” conclou el comunicat.