Jordi Torrents deixa el PDECat i s'incorpora a la llista de Junts per Granollers

El candidat a l’alcaldia de, ha anunciat que, qui fins ara militava al, es suma al projecte polític que lidera i que formarà part de la llista de Junts als comicis del 28 de maig.Segons Junts, es tracta d'un nou exemple de l'estretègia de sumar i aglutinar persones i forces polítiques entorn del projecte que vol ser el "pal de paller de l’independentisme", reunificant l’espai polític de Junts, fins ara atomitzat.Fins ara, Torrents militava al PDECat, on entre d’altres responsabilitats era conseller nacional i membre de la direcció comarcal i que va concòrrer a la candidatura d’aquesta formació per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021 liderada per Àngels Chacón. El nou membre també havia militat i assolit diversos càrrecs de responsabilitat a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).En declaracions recollides per Junts, Torrents ha explicat que ha fet el pas "perquè es mostra convençut que la candidatura d’Àlex Sastre és qui millor representa els valors de la tradició política en la que sempre ha militat". Alhora, ha explicat que creu que Junts "és l’únic vot útil per afavorir un canvi en la governança de l’Ajuntament de Granollers".