Informe desfavorable a la construcció de 107 habitatges en l'àmbit de l'antiga fàbrica Aymar, a Sant Celoni

Nou projecte

per deixar-ho tot a punt per fer un nou pla general la legislatura vinent.

Els veïns satisfets i crítics

projecte desproporcionat a la zona tenint en compte que tots els edificis dels voltants són de planta baixa i 2 o 3 pisos i la densitat d'habitatges molt menor, fins i tot en trams on els carrers són més amples".



El veïns no són contraris a la urbanització de la zona, però no com estava planetjat i per això diuen que ara és el moment de "repensar-lo i adequar-lo a l'entorn on està situat". Un grup de veïns de la zona quan es van assabentar de l'envergadura del projecte es van mobilitzar i van presentar-hi al·legacions en contra . En el ple d'ahir una representació també va ser-hi present expressant la seva satisfacció per l'informe de la Comissió, però també sent crítics amb l'Ajuntament perquè al seu parer "ja es veia que era un

Lade l'Arc Metropolità de Barcelona ha emès unsobre el Pla de Millora Urbana en l'àmbit de l', que emmarca els carrers Bruc, Roger de Flor i Major de Sant Celoni, promogut per l'Ajuntament. En aquest sector la previsió era construir-hiamb volumetria de planta baixa + 4.Les prescripcions que fa la Comissió són que caldria que lesproposadesel nombre de plantes de; caldria completar el document amb la justificació que l'ordenació proposada no supera el sostre màxim admissible pel Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) vigent.En l'informe es diu de, si escau, l'escreix de l'reguladora màxima proposada, així com limitar la superfície de sostre comercial a 600 m2, així com la destinada a usos complementaris, segons normativa del PGOU. La Comissió tampoc no allibera la formalització de la garantia del 12% dels costos d'urbanització del sector.Territori també indica a l'Ajuntament que aquestpel que fa a les prescripcions fonamentades en motius de legalitat. Així mateix s'indica al consistori que, abans de l'aprovació definitiva de l'expedient, aquest s'haurà de sotmetre novament a informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme.El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Celoni,, en el ple municipal que s'ha celebrat aquesta nit passada ha deixat clar que l'informa de la Comissió d'Urbanisme és vinculant i que els. En aquest sentit, va remarcar que es tracta d'un cas d'interpretació entre tècnics i que en cap moment s'ha de considerar que es tractava d'un projecte promotor "il·legal".Orra va insistir que el POUM actual de Sant Celoni és molt antic i per això en aquesta legislatura "ens hem arromangat"