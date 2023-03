Imatge de la inauguració dels jocs. Foto: Special Olympics Granollers

Aquest dijous ha tingut lloc la inauguració delsal Palau d'Esports de Granollers, on hi han assistitL'acte ha començat amb ladels atletes de clubs de Catalunya amb persones amb discapacitat intel·lectual. Les delegacions han desfilat encapçalades per un abanderat pertanyent a cada grup.Hi ha hagut representants de tot Catalunya: de Girona, Fundació Privada ALTEM, Centre Psicopedagògic Mare de Deu de Montserrat o Associació Montseny Guilleries; de Lleida, Club Esportiu Alba, Fundació Aspros, Club Esportiu l'Estel i Sant Joan de Deu Terres de Lleida; de Tarragona, Fundació Estel per la Discapacitat, Fundació Villablanca o Club Esportiu Alba de Reus; i, de Barcelona: Club Esportiu Alfa, Fundació Bàsquet Català o Club Esportiu TEB.Tot seguit hi hagut actuacions de cultura popular. Els Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers i els Xics de Granollers han tancat la desfilada amb una actuació a peu de pista.Tot seguit, els assistents han pogut veure una de les actuacions més esperades de la jornada: la de, vocalista de Koers, interpretant l'himne dels Jocs Special Olympics 2023, Només s'ha de viure.Acabada l'actuació ha tingut lloc la desfilada de països participants i de les entitats organitzadores dels Jocs: Special Olympics i Federació ACELL, acompanyades d'organitzacions espanyoles i de països com Bèlgica, Hongria, Marroc o Alemanya.A l'acabar ha estat el torn dels parlaments oficials. Els ha iniciat el president d'Special Olympics,, qui ha agraït totes les persones que "han fet possible els Jocs" i ha posat en relleu que espera que "serveixin per canviar la mirada de la societat". "L’èxit de qualsevol col·lectiu és desaparèixer com a tal, i que les persones no siguin reconegudes per les seves capacitats o incapacitats, sinó per ser persones", ha afegit.Per la seva part, la presidenta d'ACELL,, ha reconegut l'esforç dels esportistes, mentre que el conseller de Drets Socials,ha remarcat que "la fortalesa del moviment dels Jocs va molt lligada a la fortalesa de les fundacions, entitats i associacions del món de les persones amb discapacitat".Després dels parlaments han actuat, que han estat acompanyats de les mascotes dels Jocs,Tot seguit, amb l'ajuda de l'alcaldessa de Granollers,, s'ha pogut fer l'encesa de la torxa olímpica, després que hagi recorregut durant les darreres tres setmanes dotze ciutats de Catalunya.L'acte ha finalitzat amb una actuació del grup de música,i dels, que han interpretat Un sostre ple d'estrelles.Consulta tota la programació d'actes prevista en aquest enllaç