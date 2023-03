​Els Mossos desarticulen un grup de lladres de càrregues de camions estacionats en àrees de servei a l'AP-7

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Desarticulem un grup criminal especialitzat en el robatori de càrregues de camions estacionats en àrees de servei a l’AP-7. Actuaven de nit quan els camioners dormien i en alguns casos empraven violència i intimidació <a href="https://t.co/VEMQbnao87">https://t.co/VEMQbnao87</a> <a href="https://t.co/ddoBCkErd3">pic.twitter.com/ddoBCkErd3</a></p>— Mossos (@mossos) <a href="https://twitter.com/mossos/status/1641319249007329282?ref_src=twsrc%5Etfw">March 30, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Un grup selectiu i amb una estructura organitzada

Els Mossos han desarticulat un grup criminalestacionats en àrees de servei a l'. La policia ha detingut els quatre principals integrants de la banda per pertinença a grup criminal i per la seva presumpta implicació enamb força a camions i el robatori de sis furgonetes. Segons la policia, els lladres actuaven de nit,. En la meitat dels casos haurien emprat violència i intimidació, fins al punt que un d’ells hauria amenaçat les víctimes amb una arma de foc. Es calcula que haurien sostret. Els investigadors també han localitzat i desmantellat dos magatzems clandestins.La investigació va arrencar a finals del mes d’agost, quan els Mossos van localitzar un magatzem ubicat a Mataró on furgonetes de gran volum que constaven totes com a sostretes descarregaven productes robats dels camions de forma regular. La policia va poder determinar que el punt era un dels magatzems que utilitzava un grup criminal que estava duent a terme robatoris a àrees de servei de l’AP-7,Segons els Mossos, quan la banda localitzava una mercaderia d’interès i que considerava que tenia un valor econòmic alt en el mercat negre,i carregava la mercaderia a furgonetes prèviament sostretes. Posteriorment transportaven les mercaderies des de les àrees de servei fins a algun dels magatzems clandestins que el grup disposava a les poblacions de Mataró (Maresme) i Vilamalla (Alt Empordà).A partir d’aquesta informació i de les diverses denúncies de les víctimes, els agents van iniciar una investigació per identificar i localitzar els presumptes autors dels fets. Els Mossos van dur a terme entrades i escorcolls a tres dels domicilis dels detinguts, a les poblacions de. Van localitzar algunes de les mercaderies sostretes i 11.000 euros de diners en metàl·lic.A banda, van intervenir elements per cometre aquests tipus de robatoris (cúters, guants, eines per tallar precintes de camions, esprais de defensa, una defensa elèctrica i una arma de foc simulada), així com dispositius electrònics relacionats amb la infraestructura de què disposava el grup per cometre el robatoris de furgonetes de diverses marques, sobretot Mercedes Benz.Segons els Mossos, el grup estaria format per, amb antecedents per delictes contra el patrimoni, i queen l’àmbit patrimonial del món del transport en el que es coneix com a teloners. Alhora, indicquen que la bandai buscava, com ara material informàtic, medicaments, electrodomèstics, tecnologia o roba de marca, entre d’altres.Els investigadors han pogut relacionar els autors amb quatre robatoris amb força, quatre robatoris amb violència i intimidació, sis delictes de sostracció de vehicles tipus furgoneta de grans dimensions i pertinença a grup criminal.El jutjat d’instrucció número 4 de Granollers ha decretat la llibertat amb càrrecs dels quatre detinguts i els ha imposat, entre altres mesures preventives, lafins a finalitzar el procediment judicial. La investigació continua oberta i no es descarten les detencions de la resta d’integrants de l'organització.