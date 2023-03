La flama dels Special Olympics ja és a Granollers

🔥 La flama dels Jocs Special Olympics 2023 ja és a Granollers!

Esportistes, voluntariat, entitats, autoritats i la ciutadania li han donat la benvinguda a la Porxada amb🎼música i molta emoció

Demà, arrenquem! Vine i encén la teva flama!

La flama dels2023 ja és a Granollers. Aquesta tarda, esportistes, voluntariat, entitats, autoritats i la ciutadania li han donat la benvinguda al centre i a la Porxada amb música i molta emoció. D'aquesta manera, està tot a punt perquè,, comencin oficialment els jocs.Els jocs començaran demà i s'allargaran fins diumenge. Uns dies per promoure l'esport i convertir-se en un altaveu de les persones amb discapacitat intel·lectual.En total, hi haurà. Hi participen, d’11 comunitats autònomes i, amb un equip tècnic i d’entrenadors format per 300 persones. A més, es comptarà ambque oferiran suport als equips, als esportistes i a les activitats de promoció que tindran lloc durant els quatre dies dels jocs.Paral·lelament al calendari competitiu, els jocs també contemplen una programació amb activitats que facilitaran la participació ciutadana, amb la qual es promourà la integració i la conscienciació social.L’esdeveniment esportiu està organitzat per la Federació Catalana d’esports per persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), Special Olympics Catalunya i l’Ajuntament de Granollers.