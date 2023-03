Beatriu Bayés Genís, nova directora general de l'Hospital de Granollers

és la nova en substitució de Rafel Lledó . Segons ha comunicat la fundació, el Patronat l'ha escollit aquest dimecres entre les persones finalistes d'un procés que va començar amb 22 candidatures. La incorporació es farà efectiva el pròximBayés és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en nefrologia via MIR, doctorada cum laude en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, mestratge en Direcció d'Organitzacions Sanitàries per ESADE i en Direcció d'Institucions Sanitàries per la Universitat de Barcelona. Compta amb especialització universitària en Direcció de Sistemes Integrats de Salut també per ESADE i és experta en cura emocional del professional de l'assistència sanitària per la Universitat d'Alcalà.Pel que fa a la seva trajectòria professional, actualment és. En els darrers anys ha estat vinculada amb l'Institut Català de la Salut, on va ocupar el càrrec de directora assistencial d'hospitals i amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, on va exercir primerament com a directora mèdica i, posteriorment, directora gerent del centre.