Mollet vol reduir l'ús d'envasos de plàstic d'un sol ús al Mercat Municipal

L'Ajuntament de Mollet del Vallès posa en marxa aquesta setmana la campanya, que es durà a terme al Mercat Municipal els pròxims mesos. L'objectiu és treballar per assolir el repte dei contribuir a disminuir el seu volum i, per tant, laque provoquen. Aquesta iniciativa comptarà amb la col·laboració de l'alumnat de l'La campanya tindrà: en primer lloc, un grup de 12 alumnes de 3er d'ESO farà una enquesta per conèixer l'ús dels envasos de plàstic que es fa al Mercat Municipal i buscar alternatives per a la seva prevenció i reducció. També es faran dos tallers participatius on intervindran persones paradistes i l'alumnat.A partir d'aquí, es farà una campanya de comunicació per a difondre i conscienciar, segons precisa l'Ajuntament, de "la necessitat de fer un canvi d'hàbits per aconseguir reduir els plàstics d'un sol ús. Intentar animar a la ciutadania a què vagin a comprar amb els seus propis envasos i bosses reutilitzables i recompensar-los amb un detall sostenible". Aquesta campanya de comunicació la desenvoluparà l'alumnat de l'Institut Aiguaviva amb la participació dels i les paradistes del Mercat.Segons l'alcaldessa molletana,, "només amb el treball conjunt podrem assolir el repte de reduir l'ús d'envasos plàstics d'un sol ús al Mercat Municipal i a la ciutat i, d'aquesta manera, poder contribuir al ferm compromís de Mollet per seguir adoptant totes aquelles mesures que ens ajudin a lluitar contra la crisi climàtica".Per la seva banda, la regidora de Comerç,, ha parlat "d'una iniciativa pionera que ens agradaria que, un cop acabada la campanya, es transformi en un hàbit en totes les persones que compren al Mercat i s'estengui a tots els comerços de la ciutat".Aquesta campanya és la continuació de la campanya Mercats Sostenibles de la Diputació de Barcelona, que es va dur a terme durant els mesos d'octubre i novembre de 2022 i en la qual va col·laborar l'alumnat de l'escola Anselm Clavé.