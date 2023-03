Crida perquè voluntaris experts en muntanya o escalada se sumin a la recerca del franquesí desaparegut a Salamanca

La crida, fundada per, ha fet una crida per demanar suport per la recerca de José Antonio Martínez, el veí de les Franqueses desaparegut el 29 de desembre a la Sierra de Béjar, a Salamanca. La família de l'home s'ha fet ressò d'aquesta demanda en una nota en què celebren la represa, fa pocs dies , de la cerca sectoritzada del muntanyenc.En aquesta crida pública, QSD Global i la família fan una crida a voluntarisque vulguin sumar-se a la cerca coordinada per la Guàrdia Civil i el GREIM "per ajudar a batre determinades àrees o terrenys prèviament establerts". Els interessats poden posar-se en contacte ambamb les seves dades de contacte i el seu grau d’expertesa en aquest àmbit.A la nota feta pública per la família -i transmesa a través de la Fundació Sanitària Mollet, on treballa- la família i amics de José Antonio Martínez volen "agrair tot el suport i acompanyament rebut durant aquest temps per part dels equips de la Guàrdia Civil, del GREIM, de la Fundació QSD, de la Unitat Canina Ucas de Arrate i als voluntaris i voluntàries durant la seva cerca incansable". També "als propietaris de la Casa Rural María Luisa per la seva acollida i generositat; a la Laura Vilagrà, Joan Borràs, Francesc Colomé, Arturo González i Inmaculada Lucas pel seu suport constant des de la Generalitat i Ajuntaments; als seus companys i companyes de l’hospital; a la direcció de l’FSM; i a totes les persones i mitjans de comunicació que els han donat suport per donar visibilitat amb diferents tipus d’actuacions per la represa de la cerca".