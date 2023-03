​La Generalitat anuncia la reforma i ampliació de la C-59 entre Caldes i Palau-solità i Plegamans pel 2024

Dues noves rotondes i nous carrils bus

Les obres deseran una realitat. La intervenció forma part del programa BRCat, que preveu la construcció d’un sistema de 13 corredors de bus ràpid per diferents punts de Catalunya. I, de fet, el deque formen part de la primera fase d’aquest programa que s’aprovaran abans del juny d’aquest 2023 i que. L’objectiu és actuar directament en una àrea molt congestionada de trànsit amb la intenció d’afavorir l’ús del transport públic davant del vehicle privat., secretari de Mobilitat i Infraestructures, i, director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, han presentat aquest dimarts el projecte que preveu transformar aquest tram de 2,9 Km de carretera entre Caldes de Montbui i Palau-solità i Plegamans. Ho han fet acompanyats de l’alcalde, el regidor de Planejament Territorial,, i altres representants del govern municipal.L’actuació consisteix en la construcció de: una a l’accés sud de Caldes i l’altre a l’accés de la urbanització Can Valls. Aquestes dues rotondes han de facilitar els accessos i augmentar la seguretat dels aproximadamentque circulen a diari per aquest tram. A més, també es construiran, segregades del tronc central de la via, que permetrà accedir als autobusos amb total seguretat. Aquestes actuacions donaran a resposta a una de les peticions històriques del consistori i dels veïns d’aquesta urbanització per reduir la sinistralitat i la perillositat d’aquests punts.El projecte també preveu la construcció d’per cada sentit entre les dues noves rotondes, la de Caldes Sud i la de Can Valls. Per tant, en aquest tram, la C-59 passarà de 2 a 4 carrils increment de forma significativa la fluïdesa del trànsit. Entre la nova rotonda de Can Valls i l’actual rotonda d’accés a Palau es construirà un nou carril bus en sentit Barcelona. Aquests nous carrils bus han de permetre millorar de forma important el servei i augmentar les freqüències de pas dels autobusos.Finalment, en tot el tram d’actuació també es construirà unaque connectarà directament, i de forma segura, Caldes i Palau. Aquestes actuacions suposaran una inversió d’uns 9 milions d’euros pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya que es finançaran amb els Fons Next Generation de la Unió Europea.