Marc Raga s'incorpora a la junta directiva del BM Granollers

, exjugador del Club Balonmano Granollers, s'incorpora com a nou membre de la, desenvolupant tasques a l'àrea esportiva masculina.Raga va ser jugador del club des de categories alevines fins a sènior, arribant al segon equip masculí. Com a jugador també ha format part de clubs com el BM la Roca, Barça B i el Mataró. I va exercir com a segon entrenador del BM la Roca a Primera Nacional, durant tres temporades: des del 2019/2020 fins al 2021/2022.Raga també és enginyer agrícola i exerceix com a responsable de qualitat a Grup Viñas, a Vic.