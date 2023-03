Tractorada a la Vall del Tenes per demanar «accions contundents» per controlar els senglars

"Hi ha camps que ja no se sembren"

Gairebé unahan fet una marxa lenta per la Vall del Tenes per denunciar els danys que la sobrepoblació de senglars provoca en l'activitat agrària. Els pagesos des'han manifestat aquest dissabte al matí per reclamar a les administracions "accions contundents i recursos econòmics i tècnics" perquè els ajudin asalvatge que els "destrossa contínuament els cultius" i que "fa perillar la pagesia". "Nosaltres sols des de les nostres explotacions no podem emprendre accions que controlin aquests danys", ha denunciat a l'ACN la, pagesa agroecològica de la Vall del Tenes.La pagesia de la Vall del Tenes reconeix que està "en unaper moltes altres coses", però assegura que la sobrepoblació de fauna salvatge els està posant entre l'espasa i la paret. "per controlar els senglars", ha assegurat Giner tot afegint que en els darrers anys "les poblacions s'han descontrolat molt més i els danys són més grans" pels pocs pagesos que queden a la zona.Davant d'això ha considerat que cal que les administracions posin recursos econòmics i tècnics per "facilitar la reducció de les poblacions, la protecció de les finques i les indemnitzacions" per tal que la pagesia pugui tirar endavant i tenir un relleu generacional.També ho veu així el coordinador nacional de la Unió de Pagesos,, que ha assegurat que per culpa dels porcs "". "Això és un greu perjudici pel país", ha sentenciat tot criticant que la sobrepoblació de senglars "suposa greus pèrdues i molt desànim". "Els pagesos no estan conreant per alimentar aquest animal salvatge, sinó per alimentar a la ciutadania", ha recordat tot reclamant que s'actuï ja i "no només amb caça" per reduir aquesta població.A l'inici de la tractorada hi han assistit els alcaldes de Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells del Fai, que s'han volgut sumar a les reivindicacions de la pagesia i solidaritzar amb sector. En nom seu, la presidenta de la Mancomunitat de la Vall del Tenes,, ha explicat que fa temps que treballen per "intentar intensificar les mesures" amb un pla agrari.També rema en el mateix sentit la Generalitat, així ho ha detallat, director de serveis territorials del departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que ha reconegut que "". "No és menor l'esforç que està fent el col·lectiu de caçadors, però no és suficient", ha conclòs tot explicant que calculen que a tot el país hi ha uns 200.000 senglars i que cada any se'n cacen 70.000. Davant els danys que està ocasionant la faula salvatge a l'activitat agrària, la conselleria va començar a implementar un pla dotat amb gairebé onze milions d'euros que s'allargarà tres anys. A més, ha detallat que estan fent un treball de diagnosi a la zona per prendre decisions amb dades quantitatives sobre quin és el problema a la Vall del Tenes.En el manifest que s'ha llegit abans de començar la tractorada els pagesos de la zona han reclamat, entre altres coses, la declaració efectiva de l'emergència cinegètica, que es facilitin les autoritzacions excepcionals de caça i que ajuntaments prenguin mesures per controlar les poblacions de fauna a les zones de seguretat dels municipis i que indemnitzin els danys causats dins d'aquestes. També han demanat que els peritatges siguin rigorosos i àgils per garantir la indemnització dels danys a les explotacions agràries i que s'obligui als titulars dels espais cinegètics a tenir d'una assegurança de responsabilitat civil.L'acció de protesta dels pagesos de la Vall del Tenes ha començat a quarts de deu del matí a Lliçà de Vall i ha acabat a Bigues i Riells.