Dos detinguts per robar robar en cases dels dos Vallesos

El dispositiu policial Oikos, que es duu a terme des del 2019 a tota laha permès desarticular un grup criminal que robava en domicilis de la zona compresa entre Caldes de Montbui, Granollers i Santa Perpètua de Mogoda. L’organització criminal investigada seleccionava prèviament la zona on actuar i els domicilis als quals volien accedir. També escollien amb anterioritatque utilitzaven per forçar portes i finestres, perquè, en cas de ser identificats pels agents policials, cosa que ja havia passat en alguna ocasió, mai no portessin a sobre res que els incriminés.Els membres del grup sortien de Barcelona a mitja tarda i es dirigien a la zona que prèviament havien seleccionat. Estacionaven en zones boscoses properes i esperaven unes hores.i a dificultar-ne la identificació. Aprofitaven els relleus i els canvis de torn policials per moure’s.Amb aquest modus operandi van iniciar una sèrie de fets que van començar, quan es van produir dos robatoris amb força a dos domicilis del mateix carrer de Santa Perpètua. En ambdós fets van aconseguir emportar-se uns 4.000 euros, entre joies i diners en efectiu.Les primeres gestions d'investigació van obtenir una línia entorn un possible vehicle implicat, i es van iniciar vigilàncies. En un moment puntual, els agents van localitzar un amagatall en una zona molt propera d’on s'havien produït robatoris on es van trobar roba i eines.Seguidament, els investigadors van posar identitat a dues persones relacionades amb aquell vehicle, tot i que dos dies després dels robatoris van marxar al seu país d'origen, d'on van retornar setmanes després.De retorn a Catalunya, van cometre dos robatoris més a domicilis de la localitat de l', d'on es van endur 3.500 euros. En aquest cas, eren dues cases a quatre vents ubicades en una urbanització, separades per 900 metres. Es va tornar a repetir la pauta i es va localitzar un altre amagatall a les proximitats de la zona.Ja al mes de març es va produir un altre robatori a la localitat de Palau-solità i Plegamans. En aquest cas, alguns veïns van veure els autors i els van fer fugir, fet que va permetre estrènyer el cercle entorn als investigats.El grup continuava amb la seva activitat delictiva i, pocs dies després, van robar en un altre domicili de l'Ametlla, d'on van sostreure diners i joies. L'endemà, veïns de la zona van localitzar algunes peces que havien perdut durant la fugida i les van lliurar a la Policia Local de l'Ametlla.Amb les persones identificades i havent aconseguit indicis de participació en els sis fets anteriors, els investigadors, en col·laboració amb la Policia Local de la Garriga, van establir el dia 7 de març un dispositiu policial de localització i detenció després d'ubicar-los en aquest municipi.Poc després, es va rebre un avís d'una central d'alarmes alertant d'un possible robatori en una altra casa. El dispositiu es va tancar entorn d'aquest domicili. Els mossos desplegats a la zona van localitzar el vehicle i els seus ocupants mentre hi pujaven i iniciaven la fugida. Dos vehicles policials van aconseguir interceptar-los i detenir-los a tots dos.Els dos detinguts, de 18 i 35 anys, un amb antecedents per robatoris amb força a domicilis i l’altre per organització criminal, van passar el dia 10 de març a disposició judicial i tots dosper odre del jutge instructor de la causa.