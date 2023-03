Granollers ja ho té tot a punt pels Jocs Special Olympics

Calendari d'actes

«Només s'ha de viure», l'himne dels Jocs

Del, Granollers acollirà els Jocs Special Olympics, un esdeveniment que promourà l'esport i serà. "L'esport és una eina amb gran capacitat transformadora de la societat, que promou la tolerància i el respecte, fomenta l'empoderament de les dones i les nenes i la igualtat d'oportunitats, i incideix positivament en matèria de salut, educació i inclusió social",d estaca l'Ajuntament granollerí en un comunicat. "Tornarà a obrir una finestra al món per visibilitzar i empoderar les persones amb discapacitat intel·lectual, generant complicitats solidàries i de respecte a la societat. I ho farà a través de l'esport, com a vehicle per al foment de la inclusió i la integració de les persones", afegeix.A Granollers es disputaran 14 disciplines esportives: Bàsquet, Floorball, Bàdminton,Atletisme, Petanca, Handbol, Pàdel, Ciclisme, Programa YAP, Tennis, Natació, Gimnàstica iTennis taula.En aquesta edició hi participaran 1.500 esportistes d'11 comunitats autònomes i 10 països, amb un equip tècnic i d'entrenadors format per 300 persones. El voluntariat estarà format per 600 persones, que oferiran suport als equips, als esportistes i a tot allò relacionat amb la cita.Paral·lelament al calendari competitiu, els Jocs també contemplen una programació amb activitats que facilitaran la participació ciutadana, amb la qual es promourà la integració i la conscienciació social.L'esdeveniment esportiu està organitzat per la Federació Catalana d'esports per persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL), Special Olympics Catalunya i l'Ajuntament de Granollers.La torxa olímpica va sortir el passat 11 de març de La Seu i Andorra La Vella (seu dels anteriors Jocs) i fa un recorregut per una dotzena de poblacions: Lleida, Amposta, Tarragona, Badalona, Barcelona, Mataró, Lloret i Calella. Dimecres que ve, 29 de març, arribarà a Granollers. A les 19.00, des de la plaça de la Corona, farà un recorregut fins a la plaça de la Porxada.La Cerimònia inaugural tindrà lloc el dijous 30 de març al Palau d'Esports. A les 17.00 començarà l'acte amb l'encesa del peveter amb la flama olímpica, la hissada de la bandera, la desfilada dels esportistes, espectacles musicals i moltes sorpreses.Divendres 31 de març i dissabte 1 d'abril, d'11.00 a 20.00, a les places de la Porxada, Maluquer i Salvador i Lluís Perpinyà, durant dos dies, d'11 a 20 h, hi haurà una programació d'activitats lúdiques i esportives.I diumenge 2 d'abril, abans de finalitzar els tindrà lloc la Caminada Inclusiva per acompanyar als esportistes participants als Jocs Special Olympics pel centre de Granollers fins al Palau d'Esports. La sortida serà a les 10.30 des de la plaça de la Porxada i cal inscripció gratuïta en aquest enllaç Totes les activitats es faran al Pavelló del Club Bàsquet Granollers, Pavelló Municipal d'Esports, Pavelló Municipal del Congost, Pistes Municipals d'Atletisme, Sala Francesc Tarafa, Pistes Municipals de Tennis, Piscines Municipals, Pista annexa del Palau d'Esports i el Camp Municipal de Futbol de Primer de Maig.L'himne dels Jocs Special Olympics 2023, Només s'ha de viure, ha estat creat per la pianista i compositora. i es pot escoltar a Spotify. "És una cançó que parla de vulnerabilitats però també de possibilitats. De tenir coratge i ser valent per intentar-ho. De comptar amb aquells que estimem per fer realitat els nostres somnis i les nostres fites", explica Andrés, qui va comptar amb la col·laboració del productor i guitarrista,i de l'assessoraPer la seva banda,, vocalista de la banda de música Koers i guanyador de La Voz 2020, explica per què va voler participar en el projecte: "Cada artista tenim aquesta obligació social, moral i ètica de conscienciar a la gent i de fer veure a les persones des d'altres perspectives. Participar en projectes com aquest és important", recull l'Ajuntament en un comunicat.El vocalista també ha posat en relleu el paper de la Laura en tot el procés: "La Laura Andrés ha bolcat molta il·lusió en aquest projecte. I a mi se m'ha enganxat la part d'il·lusió que a ella li sobrava" explica el cantant lleidatà: "La lletra és de la Laura i l'accent és meu".