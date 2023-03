Sorli invertirà 18 milions en un nou centre logístic a Granollers

Pujada de preus "inevitable"

Sorli invertiràen la construcció del seu, que estarà ubicat prop de l'actual. Precisament, aquest dimecres se n'ha posat la primera pedra i allotjarà els productes de referències de gran consum i alta rotació, a més de refrigerats i càrnics. "És un punt molt fort que cada cop més supermercats tenen i ho podem centralitzar", ha indicat el director general,, en relació als productes refrigerats. A més, el nou centre suposarà la contractació de 40 persones i ampliar la superfície logística demetres quadrats aentre les dues naus.En una trobada amb mitjans de comunicació, l'administradora del grup,, i Figueras han explicat que coincidint amb el centenari el grup Sorli engega una nova etapa d'expansió de creixement "consistent" i "més sòlidament que ràpidament".La companyia va facturar 260 milions d'euros durant el 2022, cinc més que en l'exercici anterior, i té previst invertir 30 milions en el nou centre de Granollers i set establiments entre els dos Vallesos i el Maresme al llarg d'aquest any.D'altra banda, els dos directius han admès que ladels seus productes ha estatperò han remarcat que la contenció ha estat important en un sector que és "hipercompetitiu", segons Figueras. En qualsevol cas, han assegurat que l'alt cost de l'energia, que ha portat al grup a més que duplicar la despesa per aquest concepte, no s'ha traslladat als productes.Així mateix, ambdós han comentat sobre la proposta d'aplicar un topall en el preu dels aliments bàsics, com va proposar la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, que la "voluntat és bona però difícil com portar-ho a terme". Segons han argumentat, hi ha factors externs que o es poden controlar com el preu "històric" del porcí o l'actual conflicte bèl·lic a Ucraïna. Figueres ha puntualitzat, a més, que a Espanya l'augment dels preus dels aliments s'ha situat al voltant d'un 14% mentre en altres països com Alemanya i Portugal s'ha enfilat fins al 20% o un 18% a França.