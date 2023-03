El festival Dansa Metropolitana acaba aquest cap de setmana a Granollers amb la mostra de les escoles de dansa

Elacaba aquest cap de setmana a Granollers amb la tradicionalde la ciutat. Serà dissabte, a les 18.00, a la plaça de l’Església.Un cop acabada la mostra, els assistents podran veure l’espectacle de dansa, de la companyia, a partir de les 20.30. Una proposta de dansa vertical, teatre, arts digitals i arquitectura que es fusionen en un espectacle que comença amb la creació d’un sindicat d’éssers amb superpoders. L'objectiu dels personatges és, amb ironia i humor, sensibilitzar la població sobre qüestions tan complexes dins del sector com el bé i el mal, la precarietat laboral, el sexisme, la vellesa i el poder mediàtic.D'altra banda, l’espectaclede la coreògrafai la companyia, que s’uneixen per explorar, en un espectacle únic, la ressonància del cos com a material orgànic en un espai arquitectònic. La peça es presentarà l'endemà diumenge, a aprtir de les 12.00, en un dels espais més singulars de la ciutat: la Tèrmica de Roca Umbert. Una peça que pren com a partida la lleugeresa, l’elasticitat, la impermeabilitat, l’aïllament, el fregament, la durabilitat o l’absència de toxicitat, mentre els intèrprets deixen a disposició de l’espai els seus cossos per explorar els seus límits.