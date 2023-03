Estabanell posa en marxa a Múrcia la seva primera planta fotovoltaica

L’empresa energètica i de telecomunicacions, amb seu a Granollers, ha posat en marxa laCañada de Lentisco, ubicada al municipi murcià de Caravaca de la Cruz. Des del 23 de febrer, Cañada de Lentisco esdevéd’aquestes característiques que la companyia té en funcionament amb els objectius "d’assolir una major independència del mercat majorista de l’energia que contribueixi a estabilitzar el preu en la comercialització i el de generar energia respectuosa amb el medi ambient".Segons ha precisat la companyia, la planta suposa una inversió de, s’ubica en una superfície de 10 hectàrees i compta amb una potència pic de 5,5 MW i una producció estimada d’, que equival al consum anual aproximat de 3.700 llars. A més, la posada en marxa de la nova planta suposarà l’estalvi d’aproximadament 1.233 tones de CO2. És a dir, les mateixes tones que emeten, de mitjana, 500 cotxes de combustible fòssil a l’any.A Cañada de Lentisco, Estabanell defensa que han tingut en compte "l’entorn en el qual està ubicada la instal·lació per incorporar elements de naturalització i d’integració, com la instal·lació d’una tanca cinegètica, per deixar passar la petita fauna local, i la restitució total de la capa de terra vegetal que es va retirar en el moment de fer el moviment de terres".A més, la companyia destaca que aposta "per un model de generació de renovables 360, amb el que generar i ajudar a generar energia verda combinant l’autoconsum residencial, l’industrial i les comunitats energètiques, amb parcs solars fotovoltaics que s’adapten a la idiosincràsia i a la realitat de cada territori". I, alhora, diuen, prioritzant que els parcs se situïn el més a prop possible del punt de consum, "perquè és com aquest tipus d’instal·lacions ofereixen un millor servei, amb major independència de la xarxa de transport i amb menys infraestructura per a la distribució fins a casa o l’empresa, garantint una producció neta i sense emissions".