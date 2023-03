La Tèrmica de Granollers, centre de referència per a la difusió de l'energia

Aquest dilluns el director del MNACTEC,, i l'alcaldessa de Granollers,, han signat un nou acord per ampliar la col·laboració entre les dues administracions i fer quedins del Sistema Territorial del MNACTEC i a escala de país. Així, l’acord contempla continuar treballant perquè la Tèrmica sigui un centre especialitzat en tots els temes relacionats amb l’energia i la transició energètica i desenvolupar un pla expositiu, divulgatiu i educatiu. Aquest paper de la Tèrmica com a centre referent de l’energia permetrà crear sinergies amb altres administracions, institucions, empreses i centres similars i acollir esdeveniments.La Tèrmica de Roca Umbert és un espai patrimonial i centre d’interpretació de Granollers que té com a objectiu conservar i fer valdre el patrimoni industrial i sensibilitzar la ciutadania en temes d’energia i medi ambient.Des del 2016 forma part del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), una xarxa de 26 centres museístics i patrimonials que expliquen la industrialització a Catalunya mitjançant les seves col·leccions, les seves exposicions i la museïtzació de les diferents activitats productives que han existit.Durant els anys 2020 i 2021 s’han invertit 870.000 euros de subvenció dels fons FEDER i l’Ajuntament ha aportat 150.000 euros més per recuperar la Tèrmica, el Refrescador i altres actuacions al recinte de Roca Umbert i en diversos punts emblemàtics del patrimoni industrial de la ciutat.Aquestes actuacions han anat acompanyades de l’ampliació del projecte de museïtzació de Roca Umbert, un projecte que dona valor al patrimoni històric, industrial i cultural de Granollers i de l’antiga fàbrica, reconvertida en un espai obert de creació.En el cas de la Tèrmica, s’ha ampliat la seva oferta museística per esdevenir un centre d’interpretació que, amb la signatura d’aquest nou acord amb el MNACTEC, serà referent al país en matèria d’energia. Un espai de passat, present i futur on generar debat sobre el futur energètic.