La construcció d'un pas inferior a la Garriga interromprà la circulació de l'R3 entre les Franqueses i Figaró

Els usuaris de l'es veuran afectats aquest cap de setmana per un tall del servei al Vallès Oriental que obligarà a fer part del trajecte per carretera. Derivat de les obres d’Adif de construcció d’un pas inferior a la Garriga, sPer tal de garantir la mobilitat dels viatgers de la línia, Renfe informa que ha. Per una banda, hi haurà dos trens a l'hora per sentit entre l'Hospitalet i les Franqueses. A més, entre les Franqueses i Centelles hi haurà transport alternatiu per carretera. Finalment, entre Figaró-Puigcerdà i La Tor de Carol-Enveig, es reforçaran les circulacions en tren.Segons informa Rodalies, tota la informació sobre aquestes modificacions del servei es comunicarà a través de megafonia d’estacions, a l’interior dels trens, així com a les pantalles, teleindicadors, les webs www.rodaliesdecatalunya.cat, www.renfe.com i www.adif.es (apartat Estat de la xarxa), al telèfon d’informació 900 41 00 41, a les apps Rodalies de Catalunya i Adif en tu móvil, així com a les xarxes socials (@rodalies, @infoadif i @renfe).