Isabel Díaz Ayuso, guanyadora del Premi Capsigrany 2022

Aquest divendres, la Joventut Nacionalista de Catalunya al Vallès Oriental ha celebrat la segona gala del recuperat. Aquest any, el guardó ha estat per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Entre els seus mèrits s’hi troben declaracions davant de càmeres afirmant que l’article 155 aplicat a Catalunya havia de ser més durador i contundent. I que les filles de les seves cosines, que estan escolaritzades Catalunya, no coneixen els rius espanyols perquè a Catalunya no s’ensenyen perquè es tracta Espanya com un estat veí", ha destacat la JNC.A més de Díaz Ayuso, els nominats a Capsigrany de l’any 2022 eren el president de la Junta d’Andalusia; la Ministra de Defensa, Margarita Robles; i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.Després que el 2016 es deixés de realitzar. La gala s'ha clebrat al restaurant Sant Joan de les Franqueses del Vallès amb la presència d’una seixantena d’assistents, entre ells la consellerai el secretari general de Junts,, ambdós exmilitants de l’organització.El premi Capsigrany té els seus inicis l’any 1992 quan un grup de militants de la JNC van crear-lo per atorgar-lo a persones, entitats o institucions "que han actuat d’una manera bel·ligerant contra Catalunya i/o el seu dret d’alliberament nacional". Al llarg de les diferents edicions han estat guardonats amb aquest premi el Rei Juan Carlos I, José María Aznar i Juan Carlos-Rodríguez Ibarra, entre d’altres. L'any passat va ser per Ada Colau.