Amma obrirà un centre a Granollers per fer-hi activitats i donar servei a la comunitat

La líder espiritual–coneguda internacionalment com a–, ha adquiritper fer-hi activitats i donar servei a la comunitat. Segons va avançar SomGranollers, es tracta de, l'antiga casa de la família Espona de Pastas Gallo, situada entre els polígons Coll de la Manya i Congost.En un comunicat, els representants d'Amma precisen que es tracta d'una finca d'on els seus seguidors "tindran per fi un lloc on reunir-se per fer activitats de desenvolupament personal i servei desinteressat a la comunitat". La finca està formada per diversos edificis, entre d'altres la casa principal, d'uns 2.000 metres quadrats.També han explicat que encara no se sap la data d'obertura del centre i que caldran obres per adequar la finca. Uns treballs que començaran "ben aviat".D'altra banda, previsen que el centre que la organització té a Piera es mantindrà com a propietat agrícola.