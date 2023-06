Martí Pujadas dirigirà l'àmbit de planificació estratègica de l'Ajuntament de Granollers

ALCALDIA

SERVEIS GENERALS

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDUCACIÓ I COHESIÓ

CREATIVITAT I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Tinències d'alcaldia

L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, ha signat la delegació de funcions de competències de l'alcaldia en els regidors i regidores de l'equip de govern.Destaca l'entrada de Martí Pujadas, que passa a assumir un àmbit tan destacat com planificació estratègica. A més, també serà el responsable de Comunicació i Imatge i Processos Participatius. Tots, depenent d'alcaldia.Tot seguit, es relacionen el conjunt de delegacions per àmbits:Àmbit de Planificació estratègica: Martí Pujadas FerrerÀmbit de Comunicació i Imatge: Martí Pujadas FerrerÀmbit de Cooperació, Pau i Drets Humans: Álvaro Ferrer VecillaÀmbit de Transparència i Bon Govern: Francesc Arolas PouÀmbit de Processos Participatius: Martí Pujadas FerrerÀmbit d'Hisenda: Jordi Terrades SantacreuAdjunt Àmbit d'Hisenda: Martí Pujadas FerrerÀmbit de Contractació i Patrimoni: Jordi Terrades SantacreuÀmbit de Recursos Humans i Organització: Jordi Terrades SantacreuÀmbit d'Atenció a la ciutadania: Francesc Arolas PouÀmbit de Transformació digital i Sistemes tecnològics: Álvaro Ferrer VecillaÀmbit d'Urbanisme: Gemma Giménez TorresÀmbit d'Obres, projectes i espais verds: Gemma Giménez TorresÀmbit de Medi Ambient: Francesc Arolas PouÀmbit de Transició energètica i mobilitat: Juan M. Segovia RamosÀmbit d'Activitats, instal·lacions i Protecció civil: Juan M. Segovia RamosÀmbit de Via Pública, neteja i gestió de residus: Andrea Canelo MatitoÀmbit de Serveis municipals i manteniment: Andrea Canelo MatitoÀmbit d'Habitatge: Sergi Fernández BernalÀmbit d'Educació: Isabel Llorente GutiérrezÀmbit d'Esports: Álvaro Ferrer VecillaÀmbit de Salut pública i Consum: Francesc Arolas PouÀmbit de Serveis Socials i Gent Gran: Isabel Llorente GutiérrezÀmbit d'Igualtat de Gènere i LGTBI+: Maria Villegas RuedaÀmbit d'Acció comunitària, civisme i barris: Rudy Benza AlegríaÀmbit d'Acollida i nova ciutadania: Rudy Benza AlegríaÀmbit de Seguretat Ciutadana: Rudy Benza AlegríaÀmbit de Cultura: Maria Villegas RuedaÀmbit de Joventut: Martí Pujadas FerrerÀmbit d'Ocupació, Promoció Econòmica i Turisme: Cinta Aixendri RuizÀmbit de Comerç i Relacions amb les empreses: Gemma Giménez TorresBarnusell també ha nomenat tinents i tinentes d'alcaldia per casos de vacant, absència o malaltia de l'alcaldessa. Són els següents: Álvaro Ferrer, Gemma Giménez, Andrea Canelo, Jordi Terrades, Maria Villegas, Francesc Arolas, Rudy Benza i Juan Manuel Segovia.