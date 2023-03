Recepta | ​Quiche Lorraine a l'estil Baix Camp

Estem en temporada de calçots i avui aprofitant l'avinentesa, farem una Quiche Lorraine a la que substituirem la ceba per calçots. Esperem que el resultat us agradi.1 paquet de pasta brisa100 grams de bacó tallat en tires3 o 4 calçots3 ous50 grams de formatge Cheddar ratllat50 grams de formatge de Maó ratllat300 ml de nata liquida, de la lleugera de 18% matèria grassa100 ml de llet1 dau de mantegaOli, sal i pebre negreUn polsim de nou moscadaEn una paella amb una mica d’oli salteu les tires de bacó i, quan comencin a estar daurades, afegiu-hi els calçots tallats en rodelles. Saleu i aneu remenant. Quan els calçots comencin a agafat un coloret caramel hi afegiu el dau de mantega. Remeneu, espereu que fongui i reserveu.Preescalfeu el forn a uns 180º i, mentre s’escalfa, traieu la pasta de la nevera per tal que s’atemperi. Bateu els ous amb un polsim de sal, de nou moscada i una miqueta de pebre negre. Afegiu-hi la crema de llet, la llet i torneu a remenar. Afegiu-hi la meitat del formatge, juntament amb el bacó i els calçots que havíeu reservat. Ho remeneu tot ben bé i ho reserveu un moment mentre procediu a preparar la quiche dins el motlle.En un motlle de forn poseu la massa amb paper i tot. O bé retireu el paper i unteu el motlle amb mantega. Amb una forquilla punxeu el fons del motlle sense arribar a foradar la pasta per tal que no creixi. Hi aboqueu el preparat que havíeu reservat, el repartiu bé, hi poseu la resta de formatge per damunt i ho enforneu durant uns 20 o 30 minuts fins que el farcit qualli.