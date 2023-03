Les obres de construcció del nou Institut Escola Calderí‑Pic del Vent de Caldes començaran el pròxim curs

Les obres de construcció del noude Caldes de Montbui, segons ha anunciat aquest divendres el conseller d'Educació,. Es tracta d’un projecte per unificar l’actual Institut Pic del Vent amb l’Escola Calderí al qual el Govern i el consistori del municipi hi destinaran. El projecte preveu ampliar l’actual edifici de l’institut construint dues plantes que seran una continuació de l’equipament existent i, alhora,prefabricats de l’Escola Calderí, en funcionament des delLes obres presentades pel Departament d'Educació contemplen la construcció d’una nova àgora com espai "clau" de l’ampliació. Es tracta d'un espai porxat i tancat que connectarà la nova escola d’infantil i primària amb la de secundària. L'objectiu és que es converteixi en el "punt de trobada" de tota la comunitat educativa perquè serà l’accés que faran servir els infants, les famílies i professors.Més enllà d’aquest espai, s'ampliarà en dues plantes l'escola. Les aules d’infantil s’ubicaran a la planta baixa del nou edifici, mentre que les de primària seran a la primera planta. El projecte també contempla la construcció d’aules de tutories, de psicomotricitat, dormitori i altres aules de reforç.Amb els treballs, també es reformarà la cuina, que s’ampliarà i, a més, es construirà una nova pista esportiva exterior de més de 1.000 m2 que s’ubicarà al costat del gimnàs actual.El nou centre educatiu també disposarà de mesures d’estalvi i eficiència energètica per millorar el confort interior i reduir el consum energètic.L’escola, actualment, acull una línia d’educació infantil i de primària, i dues línies de secundària. En total, amb la construcció del nou edifici i la reforma d’alguns espais de l’edifici existent el projecte preveu una superfície construïda de 1.500 metres quadrats, més els prop de 2.300 metres quadrats de reurbanització dels patis i dels espais exteriors.Segons ha detallat Educació,, però s’han planificat de manera que "es minimitzi" l’impacte que puguin tenir en el dia a dia del centre.