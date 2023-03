Tres ciutats en tres eleccions municipals: la ruta de Jaume Gelada, que ara competirà amb Albiol a Badalona

Dimissió per sorpresa del PP a Granollers

Laafronta lesen plena divisió. A banda del, que buscaran rascar regidors malgrat que saben que tindran molt complicat aspirar a una alcaldia, també hi ha Valents . La formació sorgida de la plataforma creada perfa quatre anys atreu pit precisament aquest dies d'exmembres de la formació popular que s'uneixen a les seves files pel pròxim. Un d'ells té el mèrit -relatiu- de presentar-se als comicis per tercer cop, però en tres ciutats totalment diferents.És el cas de, que ha passat de ser regidor dedel 2011 al 2018 -i fins i tot tinent d'alcalde durant dos anys-, a ser candidat aaquest 2023, passant per haver estat cap de cartell, fa quatre anys, a. És a Badalona, de fet, on precisament el PP té posades la gran part de les seves esperances a Catalunya ambal capdavant de la candidatura. El repte és complicadíssim, doncs, per a Valents, que reivindica precisament el mateix espai deque abraça el candidat del PP amb el seu eslògan de "Badalonisme" que vol deixar enrere la pugna ideològica La seva història, tal com ha explicat ell mateix en declaracions a, és ben peculiar. Es presenta a Badalona perquè, malgrat tenir-ho tot preparat fins al gener per presentar-se amb el PP a Granollers, viu al municipi deldes de fa tres anys i hi ha treballat durant. Abans, vivia a Cardedeu amb la seva parella, i posteriorment, en separar-se, va anar a Granollers. I mai ha deixat de ferPerò, com pensa donar batalla a Albiol? Gelada assegura que ell no ha canviat d', sinó que ha abandonat el PP perquè ha fet coses que "no entén", i que amb Valents treballa de manera diferent. Per tant, reivindicant un espai de centredreta assegura que pot competir buscant un "" de votants que no estan d'acord amb les "formes" d'Albiol, si bé reconeix que les preocupacions -- són similars. Malgrat això, també apel·la a votants que no comparteixin el mateix pensament polític, però assegura que va "de cara", i no com Albiol, a qui acusa d'del PP.El canvi dei dede Gelada ha estat per sorpresa, una "cosa molt lletja", com ho defineix ell mateix, perquè ja tenia enllestit el programa per a Granollers. Fins al gener del 2023, va ser president dels populars a la capital del, però va liderar una dimissió en bloc de tota la junta directiva. El motiu va ser que es va nomenar des de la direcció deun candidat diferent i que, curiosament, havia estat nomenat president de la junta de Valents a Granollers uns mesos abans.Gelada, que no havia aconseguit representació en els comicis del 2019, va assegurar que la decisió del partit demostrava que funcionava per "" i no per: "Hem aguantat la flama tres anys i mig, i després d'unes eleccions de davallada del PP". A més, apuntava que algú havia passat per sobre del president de la formació a Catalunya,: "No té la força que hauria de tenir a, o bé hi ha altres persones del PP català que en tenen més". Qui és aquesta persona?Segons Gelada, el principal implicat és, secretari general del PP de la demarcació de Barcelona i també alcalde de. Però el candidat a Badalona també creu que un dels que decideix per sobre de Fernández és el mateix Albiol. La junta del PP a Santa Coloma de Gramanet també va dimitir en bloc fa unes setmanes precisament pel nomenament de Miguel Jurado com a candidat a l'alcaldia . Jurado havia estat la mà dreta -i responsable de seguretat- de l'exalcalde a Badalona. Tot plegat, segons Gelada, forma part de la "" dins la formació.La carrera política de Gelada va començar a Cardedeu, formant part del consistori municipal del 2011 fins al 2018 i sentels primers dos anys. Allà, també va viure una forta polèmica a la festa major del 2014 que el va enfrontar, i fins i tot portar a denunciar, als trabucaires del municipi. El llavors regidor acusava els, a qui identificava com a "membres d', la", d'haver simulat el seu afusellament. El 17 d'agost, segons la seva versió, diversos integrants de lade Cardedeu s'haurien situat just davant el seu immoble. Tot seguit, els trabucaires haurien començat "a taral·lejar l'del PP" i a simular aquest afusellament mentre els trabucs disparaven en direcció al pis de Gelada.La delegació del govern espanyol a Catalunya va imposar unaals trabucaires, però un jutjat de Barcelona la va deixar sense efecte dos anys després en determinar que les salves van ser llançades a l'aire, i no cap a la casa de Gelada. Anys després, l'ara candidat de Valents assegura que els trabucaires "van saber gestionar-ho bé", però es manté en el que denunciava: "Diguin el que diguin, van sortir-se de la ruta i no van complir elslegals". Gelada explica que el fet que el cas va quedar en res per l'"abandonament" per part de lai del PP. "Van deixar-nos sols, com quan eli l'", conclou.