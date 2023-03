Comença la competició a «Eufòria»: què cantarà la granollerina Jim?

Quines cançons sonaran?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Cantarà Hopelessly devoted to you, de Grease

Jan, de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano. Cantarà In my blood, de Shawn Mendes

Jim, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Cantarà Soc la d'ahir, de Samantha

Després d'una primera gala repleta d'èxit i rècords , aquest divendrestorna a fer parada a les televisions del país. El talent show musical detorna a monopolitzar la programació de les nits del divendres amb la seva segona edició que espera superarde la primavera passada.Aquesta setmana hi ha novetats: els 13 concursants actuals hauran dementre canten els seus companys. Torna també la figura del concursanti, per tant, tornen els privilegis: no podrà ser expulsat en aquesta gala i podrà triar qui vol que li faci les segones veus la setmana següent.Una altra novetat d'aquesta edició és que només es podrà evitar laaconseguint la majoria, i no la unanimitat, dels vots del jurat. És a dir, amb dos vots positius, el concursant podrà seguir endavant.A final de les actuacions entrarà en acció el, des d'on Clara Luna i Jordi Cubino podran enviar a la zona de perill qui hagi fallat fent les segones veus d'una actuació. Els coaches, d'altra banda, podran salvar concursants fins que en quedin dos, que seran sotmesos al veredicte del públic. El més votat seguirà i l'altre haurà d'abandonar el programa.