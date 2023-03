Josep Rull, a Granollers: «Necessitem molts Àlex Sastre a Catalunya»

L'exconsellerha assistit aquest dijous a la inauguració del nou local de, situat al carrer Barcelona. Rull, que té una llarga relació personal i política amb Àlex Sastre, ha assegurat que la formació representa "l’últim bastió de pensar en gran a partir dels pobles i de les ciutats". Ha definit el candidat com "un corredor de fons madur, preparat, molt proper i rotundament compromès". “Necessitem molts Àlex Sastre a Catalunya", ha afirmat.Sastre, per la seva banda, ha insistit que "estem preparats per governar Granollers", per la qual cosa ha demanat el suport a la cinquantena de persones que han assistit a l'acte.