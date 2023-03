Granollers instal·larà enllumenat més sostenible al camp del carrer Girona i a l'edifici municipal de Sant Josep

L'Ajuntament de Granollers ha aprovat, aquest 14 de març, el projecte de reconversió energètica de l'i de l'. El canvi del sistema d'il·luminació per un de més sostenible en tots dos equipaments "suposarà un estalvi en la despesa energètica i permetrà la millora del control de la intensitat i de les zones il·luminades", segons ha destacat el consistori.La reconversió energètica de l'enllumenat de les torres del camp de futbol del carrer Girona preveu reduir la potència totali obtenir un nivell d'il·luminació molt superior a l'actual, que passarà, tal com marca l'actual normativa d'enllumenat dels equipaments esportius. "D'aquesta manera, s'aconsegueix una millora substancial de la il·luminació alhora que es redueixen el consum i costos energètics. Així mateix, el nou enllumenat led permetrà adaptar la intensitat de la il·luminació a les necessitats, segons es tracti de partits oficials o entrenaments", precisa el consistori.Pel que fa a l'equipament de Sant Josep, el canvi a led permetrà reduir la potència instal·lada. A més a més, el nou enllumenat disposarà d'una major autonomia per zones, que permetrà encendre només l'enllumenat que sigui necessari.El preu de licitació del canvi de l'enllumenat a l'equipament de Sant Josep s'estableix en uns 100.000 euros, mentre que la reconversió energètica de les lluminàries del camp de futbol té un preu de licitació al voltant dels 180.000 euros.Es tracta d'una de les mesures contemplades en el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica que l'Ajuntament de Granollers ha posat en marxa amb la finalitat d'accelerar la transició verda i establir accions encaminades a un nou model de gestió energètica per ser més eficients i sostenibles.L'Ajuntament té previst substituir per led l'enllumenat d'altres equipaments municipals com els camps de futbol de Primer de Maig, de Ponent o de Can Gili, el Pavelló de Bàsquet, les Pistes d'Atletisme o la seu de la Policia Local. Aquesta mesura permetrà un estalvi anual energètic de prop de 100.000 KWh, que suposa un reducció d'unes 16 tones de CO2 l'any -l'equivalent al que capturarien 96 arbres-, i un estalvi econòmic d'uns 25.000 euros anuals.