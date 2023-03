Sant Miquel del Fai reobrirà al públic el pròxim 15 d'abril

Reobertura "ordenada"

El recinte dereobrirà al públic el pròxim, després deper obres de millora. Així ho anunciat aquest dijous la presidenta de la Diputació de Barcelona,, en una visita al recinte en què ha explicat que la reobertura serà "ordenada".En una, el recinte obrirà els caps de setmana i els dies festius, amb un aforament limitat de 200 persones i amb reserva prèvia. Tanmateix, la visita serà gratuïta. La visita pública a Sant Miquel del Fai es recupera després de les obres de condicionament al recinte, que han suposat una inversió de 5,4 milions d'euros, segons ha detallat la Diputació.L'any 2017, el treballs van posar-se en marxa el 2017 amb l'objectiu de donar les màximes garanties de seguretat a l'entorn. Entre d'altrres, les obres s'han centrat en la protecció dels riscos geològics de despreniments de pedres, la renovació de les baranes i els tancaments de protecció de tot el recinte, i la reforma de totes les conduccions i instal·lacions de l’enllumenat.En aquest sentit, Marín ha agraït "als alcaldes, alcaldesses i als consells comarcals la confiança amb la Diputació de Barcelona", i ha celebrat que la reobertura del permetrà entregar "aquest espai als municipis i a les comarques del territori".Ara com ara, el recinte de Sant Miquel del Fai s’integra dins el futur Espai Natural del Cingles de Bertí, el qual que s’incorporarà a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, segons ha informat la institució.A partir del pròxim dissabte 15 d'abril, els visitants podran accedir gratuïtament al recinte que, en una primera fase obrirà els caps de setmana i els dies festius, de les deu del matí a dos quarts de cinc de la tarda.Segons ha explicat la Diputació, la visita requerirà reserva prèvia, amb un sistema en línia que facilitarà l’entrada gratuïta per accedir al recinte i un codi QR per estacionar si és necessari.Malgrat que la visita al recinte serà lliure, la Diputació de Barcelona ha dissenyat un recorregut per conèixer 12 punts d’interès del complex amb la instal·lació d’elements interpretatius, amb informació i les característiques més rellevants.