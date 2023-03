La Generalitat habilitarà un tercer carril amb el model 2+1 a la C-59 i a la C-35

Kms

El conseller de, ha presentat avui elper estendre ela més de 400 quilòmetres de carreteres per evitari que inclou actuacions valorades en més de 660 milions d'euros. Entre les carreteres on s’actuarà hi ha lai la, dos trams amb més de 30 quilòmetres en total. L'objectiu és reduir entre el 80 i el 100% els accidents mortals en els trams on s’actuarà, incidint en el risc de xocs frontals.Aquest programa d’actuacions fins al 2030 abasta la transformació de prop de 420 quilòmetres de carreteres que actualment tenen un carril per sentit (1+1) a l’esquema anomenat 2+1. Aquest format consistix en configurar tres carrils de circulació, en què el carril central es va alternant en un sentit i en l’altre, per tal d’habilitar trams d’avançament segurs per als vehicles. A més, una característica essencial per a la seguretat viària de les carreteres 2+1 és que disposen d’una separació reforçada dels dos sentits de circulació.La Generalitat ha aplicat en els últims anys aquest sistema, inspirant-se en l’experiència de Suècia, un dels països capdavanters en seguretat viària. En concret, el Govern ha aplicat ste sistema en trams de la C-55, la C-16, o la C-58, i hi ha fet seguiment de l’accidentalitat. En estos trams 2+1 executats,no s’ha produït cap accident mortal causat per xoc frontal o frontolateral; i els accidents mortals s’han reduït un 90% i els greus, un 50%.El sistema 2+1 incideix en dos factors relacionats amb els accidents frontals: els avançaments inadequats i la invasió del carril del sentit contrari per pèrdua de control o falta d’atenció. I, a més de millorar la seguretat viària, en habilitar un carril addicional, la carretera pot guanyar en fluïdesa de la circulació.Per estendre aquest model, el Departament de Territori posa en marxa el programa 2023-2030, que es basa en aquests criteris per a definir i desenvolupar les actuacions: carreteres existents 1+1 que pertanyen a la xarxa bàsica, amb un trànsit a partir de 5.000 vehicles diaris, accidentalitat frontal i gravetat dels accidents, trams de més intensitat de trànsit, continuïtat de la xarxa altes prestacions:Les intervencions que s’han inclòs en el programa són:B-224. Sant Esteve Sesrovires – Piera 11,4 KmsC-12. Amposta – Lleida 88,9 KmsC-14. Alcover – Montblanc 14,8C-14. Ponts – Oliana 11,8 KmsC-15. Vilafranca del Penedès – la Pobla de Claramunt 24,1 KmsC-25D. Vic Connexió C-17 – C-25 1,7 KmsC-26. Balaguer – Artesa de Segre 22,1 KmsC-31. Variant de Vilanova i la Geltrú 8,4 KmsC-37. Manlleu – la Vall d’en Bas 22,8 KmsC-37. Alcover – Valls 5 KmsC-51. El Vendrell – Vilardida 22,3 KmsC-55. Manresa – Súria 13,6 KmsC-55. Abrera – Monistrol de Montserrat 16 KmsC-63. Lloret de Mar – Vidreres 11,5 KmsC-65. Girona – Llagostera 19,8 KmsC-66. Besalú – Banyoles 13,4 KmsC-66. Girona – Palafrugell 22,5 KmsL-310. Tàrrega – Guissona 18,6 KmsL-311. Cervera – Guissona 12,2 KmsEn general, es transformaran aquestes carreteres d’un carril per sentit en vies 2+1, afegint un carril addicional que es va alternant en un sentit o altre i reforçant la separació dels sentits. Per les característiques o la funcionalitat de la carretera, es pot optar per una solució intermèdia, en què la secció de la via es manté i s’implanta un sistema reforçat de separació dels sentits.Aquesta separació reforçada dels sentits de la circulació es pot efectuar amb diversos sistemes; per exemple, mitjançant una barrera física de formigó o d’altre tipus, senyalització horitzontal (que pot incloure zebrats centrals, pintura vermella o ressalts) o elements d’abalisament –aquells que contribuïxen a orientar el moviment i a facilitar la lectura de la carretera.La Generalitat té uns 6.000 quilòmetres de carreteres de la seua titularitat; les vies de calçada única de la xarxa bàsica sumen una longitud aproximada de 1.600 quilòmetres. El programa 2023-2030 del pla de carreteres 2+1 abasta un 7% de la xarxa viària de la Generalitat i vol reduir l’accidentalitat mortal a l’entorn d’un 20% del total.