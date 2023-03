Arnau Peral s'incorpora a la llista de Junts per Granollers

formarà part de la llista dea les eleccions municipals del 28 de maig. Segons ha anunciat la formació, Peral -que va formar part del procés de primàries de Granollers per la Independència - Primàries Catalunya per escollir candidat-, l'entrada d'aquest nou membre forma part de l'acord amb Demòcrates per tal que les dues formacions concorrin juntes a les eleccions: "Aquest acord va ser fruit de la voluntat de Junts i del seu cap de llista deentorn del projecte que vol ser el pal de paller de l’independentisme. Alhora va ser fruit de la voluntat d’de posar el seu gra de sorra per reunificar l’espai polític de Junts, fins ara atomitzat", insisteixen.En declaracions que recull la formació, Peral ha explicat que ha fet el pas perquè es mostra convençut que "Junts és l’alternativa que pot aprofitar l’oportunitat que es presenta després de 16 anys seguits de governs monocolors. I perquè tots els vots a candidatures que no obtinguin un regidor al nou consistori, afavoreixen al PSC".Sastre, per la seva banda, s’ha mostrat content de "continuar fent créixer el projecte i més amb joves compromesos amb la ciutat i el país i que tenen les idees clares". També ha explicitat que l’incorporació d’Arnau Peral és probable que no sigui l’única que hi hagi "provinent d’un altre espai polític a la candidatura de Junts".Peral, nascut a Granollers l'any 2000, va estudiar comerç internacional a l’universitat de Thomas More de Bèlgica i actualment cursa un Màster en Business Administration (MBA) a l’Online Business School (OBS), alhora que ho combina amb la seva feina al departament de compres d’una multinacional que fabrica material elèctric.