La Festa de l'Esport de Granollers distingeix Valeria Parra, Nicole Wiggins, Jofre Comella i Carles Homs

Reconeixements especials

Aquest dimarts al vespre s’ha celebrat a la Sara Tarafa la, l’esdeveniment anual que celebra l’esport de la ciutat, premia ede l’any anterior, atorga el Premi a l'Esportivitat Joan Creus, fa altres reconeixements especials i celebra els aniversaris de les entitats.Aquesta edició ha tingut com a tema central les, pocs dies abans que se celebrin els Jocs Special Olympics Granollers 2023 a la ciutat. En aquest sentit, s’ha fet un reconeixement especial a cinc entitats que treballen per l’esport adaptat: el, el, eli elLa millor esportista promesa femenina ha estat, del Club Natació Granollers (natació artística). L’esportista va guanyar la medalla d’or al Campionat d’Europa Júnior (Alacant, juny-juliol 2022) en les categories duet mixt tècnic, equip tècnic, equip lliure, combinat i higlight. Al Campionat del Món (Quebec, Canadà, agost 2022) va aconseguir l’or en equip lliure i highlight i la plata en duet mixt tècnic, equip tècnic i combo.El millor esportista promesa masculí ha estat, de l'Associació Granollers Esportiva. Comella forma part del nou projecte d’alt rendiment català de la Federació Catalana de Bàdminton. Durant la temporada 2022 va obtenir, entre altres èxits, el 1r lloc en el rànquing nacional sub-17 en individual i dobles masculí i el 1r lloc en dobles masculí en categoria sub-19. En el campionat d’Espanya sub-17 i sub-19 va aconseguir l’or en individual i dobles masculí en les dues categories.Pel que fa a la millor esportista sènior femenina, el guardó ha estat per, del Club Balonmano Granollers. L’esportista va aconseguir la medalla d’or en els Jocs del Mediterrani disputats a Algèria, va participar en el campionat d’Europa de seleccions absolutes amb la selecció espanyola i va ser quartfinalista de la Copa Del Rei.Finalment, el millor esportista sènior masculí és, del Club Bàsquet Granollers. Jugador del sènior maculí del Club Bàsquet Granollers, va liderar l’equip per assolir el primer lloc i el campionat de la categoria de la Copa Catalunya i aconseguir l’ascens a la Lliga EBA, on juga actualment el Club Bàsquet Granollers. Homs va ser escollit millor jugador de la fase final d’ascens i de la fase de lliga regular de Copa Catalunya on va fer 360 punts i va jugar 31 partits amb una mitjana de 12 punts per partit.D'altra banda, el jurat ha decidit atorgar el Premi a l’Esportivitat Joan Creus a l’, que organitza la Mitja Marató de Granollers, les Franqueses i la Garriga i les activitats paral·leles. La cursa va celebrar la 37a edició el passat mes de febrer i és un referent esportiu a nivell estatal.A més, també s'ha destacat que l’entitat que la fa possible dona suport a accions i se suma a projectes solidaris. En aquesta darrera edició de la Mitja es va donar a conèixer una malaltia que pateix en Martí, un nen granollerí. És la síndrome minoritària CTNNB1, una malaltia que requereix molt de suport per facilitar la seva investigació.En altres edicions, també s’ha donat suport a projectes solidaris. Així, s’ha recaptat 38.000 euros per a la investigació del càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu; 7.500 euros l’any 2022 per al Xiprer; 10.500 euros per a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers; i s’ha fet entrega de materials diversos al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero i al centre penitenciari de Quatre Camins.A més del reconeixement a les entitats que promouen l’esport adaptat a la ciutat, aquesta edició de la Festa de l’Esport ha fet altres reconeixements especials:- 150è aniversari de l’Associació Ocellaire Antiga Granollers- 110è aniversari de l’Esport Club Granollers- 25è aniversari de l’Associació Esportiva Carles Vallbona- David Malagon i Santi Ribot de Club Trialtó Granollers. Els esportistes van participar en el World Championship de 2022 a Targu-Mures (Romania). Malagon es va classificar 1r i Ribot 3r de les seves respectives categories d’edat.A la Festa de l’Esport hi han participat més d’un centenar de persones i va acabar amb l’espot promocional dels Special Olympics Granollers 2023 que se celebraran a la ciutat del 30 de març al 2 d’abril.