En Cosme i la Damiana estrenaran vestits en el seu 60è aniversari

Aquest dimarts s’ha presentat a Granollers la celebració delde l'arribada dels gegants vells,. Segons han informat els Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers, els dieses realitzaran tots els actes de celebració, destacant especialment l'dels gegants com a plat fort de la festa.D'aquesta manera,, els gegants vells de Granollers renovaran la seva indumentària. Aquesta, dissenyada per l'inumentarista, "serà molt més acurada, plena de detalls i rigorosa amb l'època que representen les figures, una parella benestant de la ciutat de Granollers de finals del segle XIX", ha explicat l'entitat."Amb el nou vestuari, en Cosme mantindrà l'essència que l'ha caracteritzat durant aquests seixanta anys, mentre que la Damiana experimentarà un canvi notable: deixarà de lluir la ret i les mitenes de pubilla per vestir com una ciutadana benestant de finals del segle XIX, d’acord amb el que hauria de representar la parella", precisen. A més, part del nou vestuari d’en Cosme ha estat confeccionat amb una bobina de tela elaborada a l’antiga fàbrica de Roca Umbert l’any 1942.Els Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers han organitzat els actes de la celebració. Divendres 28 d'abril, a les 19.30 h a la plaça de la Porxada, tindrà lloc l'acte de presentació dels nous vestits, que comptarà amb la participació de l'orquestra de cambra de l'Escola de Música Josep Maria Ruera de Granollers. El dissabte 29 d'abril, els gegants vells estaran exposats durant tot el dia sota la Porxada i a la tarda, a les 18.30 h, realitzaran la seva primera cercavila pel centre de la ciutat amb els seus nous vestits. Després de la celebració, els gegants vells seran exposats al vestíbul de l'Ajuntament durant un període que es perllongarà fins a les Fires i Festes de l'Ascensió