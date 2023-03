Montse Guri i Jennifer Moreno, a la llista d'ERC Granollers per les eleccions municipals

La candidata d'ERC Granollers a les eleccions municipals,, ha presentat aquest vespre les cinc primeres persones que l’acompanyaran a la llista per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Les principals novetats són la incorporació de, com a número 3 i de, com a número 5. De la mateixa manera, també ha confirmat querepetiran com a número 2 i 4, respectivament.Guri, mestra i psicopedagoga, és directora de l’Institut Oriol Martorell i ha ocupat càrrecs de responsabilitat al Govern de la Generalitat. Molt vinculada al món de l’educació, ha volgut destacar "la feina feta per l'equip republicà i la necessitat d’impulsar un pacte per l’educació amb l’objectiu de combatre la segregació escolar".Al número 5 s’hi afegeix la periodista Jennifer Moreno, vinculada des de fa molts anys al teixit associatiu de la ciutat i excap de colla dels Blaus. Moreno ha volgut destacar "la necessitat d’impulsar la cultura popular des de la base i que la ciutadania implicada a les entitats de la ciutat faci un pas endavant".Segons recull la formació, Maynou ha destacat que presenta un equip nou, amb noves veus per afrontar uns reptes "que aquells que han governat durant 40 anys no seran capaços d’abordar. Ni tan sols amb una nova mirada que per ser nova, té 20 anys de càrrecs al darrere".Maynou ha definit la seva candidatura com "la més granollerina i granollerista" i ha destacat que es tracta d’una llista paritària, diversa en edats, barris i orígens.