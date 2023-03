La Fira Guia't presenta un nou model més centrat en la visualització de les ocupacions

Delse celebrarà a Roca Umbert la 14a edició de la, la fira d’orientació acadèmica impulsada per la Xarxa TET (Transició Escola-Treball) del Vallès Oriental i organitzada pel Consell Comarcal i l’Ajuntament de Granollers. És un espai d’orientació i assessorament adreçat essencialment a joves, però en la qual s’han anat incorporant estratègies per oferir recursos formatius adreçats també a persones de més edat, famílies i professionals, entre d'altresAquest dilluns al migdia s’ha presentat a l’Oficina Jove del Vallès Oriental aquesta nova edició de la Fira Guia’t que serveix perque es pot trobar a la comarca o a l’entorn proper.Aquesta nova edició es durà a terme seguint un, més centrat en els sectors productius, d’acord amb la proposta plantejada des de l’Agència de la Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya, amb l’objectiu d’ajudar ai laboral, incidint especialment en el foment de les vocacions industrials i la formació professionalitzadora.Com a novetat, la fira estrena uni els estands informatius ja no s’organitzen per centres educatius, sinó que s’agrupen per sectors professionals. Així, els sectors de l’1 al 5 (Dents de Serra) agruparà les oportunitats formatives relacionades amb els serveis a les empreses i la indústria i els sectors 6 i 7 (Nau B1) se centrarà en els serveis a les persones i a la comunitat.D'aquesta manera, els sectors seran: e la indústria del metall i la mobilitat; dels serveis a les empreses; de la transformació digital; de la indústria química; indústria agroalimentària + manufacturera + construcció i obra civil + energia i sostenibilitat; oci i benestar; salut i atenció a les persones.L’oferta d’activitats d’aquesta edició de la Fira inclou diverses propostes, des d'un orientador que fa l’acollida del centre visitant fins a demostracions dins de cada sector productiu, xerrades i taules rodones d’experiències de joves.De moment ja s’han inscrit, 31 centres visitants i 13 famílies. I una quinzena de professionals estan fent l’orientació personalitzada durant el mes de març. Es pot demanar a través d’ aquest enllaç o per correu electrònic a orientaciojuvenil@vallesoriental.cat.Aquesta Fira és fruit del treball del Consell de l’FP del Vallès Oriental, està coorganitzada pel Consell Comarcal i l’Ajuntament de Granollers i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i de la Direcció General de Joventut.