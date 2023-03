Manel Balcells tancarà la llista d'ERC a Granollers

L'actual conseller de Salut i extinent d'alcalde a l'Ajuntament de Granollers,a la ciutat a les eleccions municipals. Així ho ha donat a conèixer la formació, que també ha informat que en els últims llocs també hi haurà l’excandidataEls republicans ja tenen a punt la candidatura i la. Hi ha un total de 35 membres, com en el 2019, amb 25 candidats i 10 suplents. El projecte encapçalat per Maynou comptarà amb 19 militants d’Esquerra Republicana, 2 del Jovent Republicà i fins a 14 independents. En aquest sentit, la candidata a l’alcaldia ha remarcat davant l’assemblea "l’esforç per fer una candidatura oberta, plural, que representi el Granollers sencer".Maynou també ha explicat que durant el procés de composició de la llista s’han buscat persones de totes les edats i barris, així com s’ha tingut en compte teixir ponts també amb la diversitat d'orígens que composa Granollers.Els republicans també han emfatitzat que, com el 2019, la llista completament paritària i en cremallera: "Tenim clar que aquest 2023 podem liderar el canvi que faci possible aquest nou Granollers i el projecte s’ha construït per a aconseguir-ho. Qui porta quaranta anys governant la ciutat, no podrà ara transformar res. Tenim una oportunitat única i som l’alternativa", ha insistit Maynou.ERC també ha avançat que el director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral,; l’excandidat a l’alcaldia; l’exregidor de Cultura,; i l’exconsellerocuparan un lloc entre els suplents, així com l’anterior president de la secció local,. Per la seva banda, l’exregidor de Promoció Econòmica Jaume Profitós no formarà part de la llista "per una incompatibilitat amb un altre càrrec en l’activisme independentista".