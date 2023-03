Recepta | ​Lluç al forn sobre llit de calçots confitats

4-6 rodanxes de lluç, tallades al gruix que us agradi2 patates mitjanes4 -5 calçots (a casa, quan estan en temporada, en fem conserva i així en podem gaudir tot l’any)1 tomàquetOli i salPebre blancPelem les patates i les tallem en rodanxes de ½ centímetre de gruix aproximadament. Tallem també els calçots i el tomàquet en quarts. Passem per una paella amb un raig d’oli les patates i, un cop daurades, les posem al fons d’una safata de forn. Fem el mateix amb els calçots i per últim amb el tomàquet. Ho fem per separat perquè els temps de cocció son molt diferents.Agafem la safata amb les verdures, salpebrem els talls de lluç i els posem damunt. Afegim un bon raig d’oli, posem la safata al forn preescalfat a uns 150º durant uns 15 – 20 minuts depenent del gruix dels talls de lluç. Si t’agrada el peix poc fet, escurça el temps de cocció en uns 5 minuts deixant així el peix al punt.