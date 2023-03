Enfrontament a Granollers entre simpatitzants de Vox i un grup de manifestants

Un grup de persones ha protestat aquest dissabte davant de la Sala Tarafa de Granollers per, que celebrava un acte per presentarcom a candidata a l'alcaldia a les properes eleccions municipals. La concentració ha acabat amb algunsentre els manifestants i simpatitzants del partit d'extrema dreta, que s'han insultat, s'han empès i s'han intentat prendre les pancartes i banderes que exhibien malgrat la presència d'agents de la Policia Local de Granollers.La CUP, que donava suport a la protesta, ha criticat que el govern local, del PSC, hagi autoritzat l'acte i que la Policia Local hagi actuat com a "segurata". "El feixisme és un crim que vol destruir-nos a totes, inclòs a aquelles que li fan el joc, i", ha advertit la formació.