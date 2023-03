Membres de PDECat, Centrem i Junts impulsen la candidatura de Tria Granollers

Les eleccions municipals a Granollers comptaran am una nova candidatura:. La mateixa formació ha explicat en un comunicat que aquesta opció sorgeix, sobretot, de persones sense cap militància política, però també alguns membres de Junts per Granollers, Centrem i el PDECat "que representi la seva manera de viure i veure Granollers".En aquest sentit, defensen que la ciutat ", aire fresc, noves maneres de fer les coses i, sobre tot, il·lusió i bon govern". Critiquen que "fa massa temps que aquest Ajuntament va fent per inèrcia" i demanen una Granollers "més a prop de les persones, més participativa, més transparent, més neta, més ordenada". Pensen que "hi moltes coses que es poden fer millor".Pel que fa a la campanya, expliquen que són "conscients" de les seves possibilitats i que faran "una campanya senzilla, dirigida a les persones, molt propera a les granollerines i als granollerins.