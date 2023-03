«Eufòria» acomiada els tres primers participants en una gala en què Jim mostra la seva força rockera

Qui són els 13 participants actuals?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre

, de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre Domènec , un barceloní de 24 anys que estudia al taller de músics i que té de nom artístic Bigwe

, un barceloní de 24 anys que estudia al taller de músics i que té de nom artístic Bigwe Jan , de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano

, de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing

, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència

, una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència Natàlia , de 19 anys, és de Sabadell i estudia teatre musical i dansa urbana

, de 19 anys, és de Sabadell i estudia teatre musical i dansa urbana Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele.

, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Carlos, de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Diu que li agrada sortir a córrer.

de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Diu que li agrada sortir a córrer. Clàudia, de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi.

de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi. Elena, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame.

de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Emmi, de 17 anys i és de Barcelona. Té molt clar que vol estudiar Dret, però assegura que la música continuarà sent la seva passió. Es descriu com una persona positiva, segura i enèrgica.

de 17 anys i és de Barcelona. Té molt clar que vol estudiar Dret, però assegura que la música continuarà sent la seva passió. Es descriu com una persona positiva, segura i enèrgica. Nei, de 21 anys i és de Castelldefels. És ballarí, actor, apassionat del teatre i de l'univers dels anys 80. També explica que té una jaqueta de la sort.

de 21 anys i és de Castelldefels. És ballarí, actor, apassionat del teatre i de l'univers dels anys 80. També explica que té una jaqueta de la sort. Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis.

Ben tornats els divendres d', si tots són com ahir! Lade la segona edició del talent show musical de TV3 va tenir moments per a tot i va tornar a emocionar petits i grans asseguts davant les pantalles de la televisió del seu menjador. El programa va aconseguir unaamb una-824.000 d'acumulada-, superant els registres de la primera gala en la primera edició.Elsd'aquesta fornada ho van donar tot dalt l'escenari, elformat per Elena Gadel, Carol Rovira i Lildami va donar les primeres opinions, eldel Jordi Cubino i Clara Luna va actuar per primera vegada i elsDaniel Anglès, Paula Malia i Albert Sala van ser els àngels salvadors.Elque va presenciar tota la gala va donar un bri d'esperança als quatre participants que quedaven fora del programa després de la votació del públic -amb més de!-, però un problema tècnic amb el sistema de vots va emmascarar el moment. El director del programa,, va reaccionar ràpidament per evitar trencar la màgia de la nit i, finalment, lava aconseguir quedar-se, almenys, una setmana més amb la família eufòrica. I ho ha fet amb una primera actuació espectacular en què ha interpretat un tema d'allò més rocker, Sweet child of mine, de Guns N' Roses, que ha arribat al jurat i al públic.Així doncs, el programa vaahir al vespre els tres primers participants: l', que va cantar un tema d'Oques Grasses, la-que va ser tècnica de sons als concerts de l'edició passada al Palau Sant Jordi- i l', que va entonar una cançó dels Catarres.