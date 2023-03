han estat els principals protagonistes de la. El grup osonenc s'ha emportat els premis de millor artista i millor directe, mentre que la jove barcelonina ha guanyat un doble premi pel seu últim àlbum, que ha rebut el reconeixement del públic i la crítica., la primera guanyadora d', també ha aconseguit l'Enderrock d'artista revelació i, que acaben d'estrenar nou disc, han aconseguit el premi de millor cançó per De l'1 al què i el de millor videoclip ha estat peramb el vídeo. Els guardons de la revista musical també han reconegut als Esquirols i Marina Rossell per la seva trajectòria.

El primer dels dos grans noms de la nit, Julieta, ha pujat a l'escenari de seguida per recollir el premi Enderrock de la crítica pel millor disc d'artista revelació. Poc després ha tornat a pujar a l'escenari per recollir la segona estatueta, en aquest cas per votació popular, com a millor disc de cançó d'autor. La cantautora barcelonina ha assegurat que el nou àlbum "representa un moment molt concret" de la vida de l'artista.

Per altra banda, Oques Grasses han estat dels més tardans en pujar per recollir les dues estatuetes que aquest 2023 s'han emportat. Els osonencs han aconseguit el suport del públic per emportar-se el millor artista i el de millor directe. Els membres de la banda han recordat que porten "deu anys amb aquesta 'moguda'" i han rememorat que en el primer assaig el cantant va fallar i en el primer concert es van deixar un dels integrants del grup.

Zoo, sense premi

han agraït els vots del públic i han recordat el bon moment que viu el panorama musical en català. "Hi ha molta gent fent cançons boníssimes i molta gent que ho fa en català, cal valorar-ho", ha apuntat el duet. La guanyadora del concurs de TV3, Mariona Escoda, ha aconseguit el premi d'artista revelació també en votació popular.

Per altra banda, els Catarres han aconseguit el premi del millor disc de pop-rock per Diamants. Els barcelonins s'han emportat només un dels tres premis que podien recollir aquesta nit. Per altra banda, els valencians Zoo -que també estaven nominats en tres categories- han marxat sense cap estatueta, després que l'any passat ja se n'haguessin emportat tres. El vocalista de la banda, Panxo, ha recordat que aquest any ha estat "de traspàs" i per això venien sense massa expectatives.



Els premis també han reconegut la trajectòria de Marina Rossell, qui ha cantat la cançó de Rosó en directe i ha fet un crit de "no a la guerra, ara i sempre". L'Enderrock d'honor ha estat pels Esquirols. El públic ha corejat la cançó de Torna Serrallonga en el moment de l'entrega del premi, mentre els membres de la banda han agraït que les seves cançons arrelessin en les cases al llarg de 50 anys de carrera. Els membres de la banda també han reivindicat que "torni la democràcia", evocant el seu mític tema sobre el retorn de Serrallonga.

La setmana passada, el, juntament amb Dàmaris Gelabert, van ser guardonats amb dos dels Premis Enderrock que es concedeixen per votació popular. En concret, al Millor Disc de Clàssica i Contemporània per Lux i al millor disc per a públic familiar per Bye bye monstre, respectivament.